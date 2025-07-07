Два региона УрФО вошли в топ-10 рейтинга эффективности промышленной политики

Свердловская и Челябинская области вошли в первую десятку рейтинга эффективности реализации промышленной политики за 2024 год. Итоги озвучили на итоговой коллегии Минпромторга России в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото Антон Алиханов (третий справа) и Денис Паслер (третий слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ На фото Антон Алиханов (третий справа) и Денис Паслер (третий слева)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловская область улучшила свой результат, поднявшись с девятой на шестую строчку рейтинга. Врио губернатора Денис Паслер получил награду за лучший результат в Уральском федеральном округе (УрФО). Челябинская область сохранила седьмое место.

«Благодарю всех коллег-промышленников, министерства, рабочие коллективы — за проделанную работу. Молодцы! Перед нами стоит еще много задач, поэтому вперед — к трудовым победам»,— поблагодарил господин Паслер.

Лидерами рейтинга стали Татарстан, Нижегородская область и Санкт-Петербург. Рейтинг формируется на основе комплексной оценки, включающей 42 показателя в шести блоках.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на площадке международной выставки «Иннопрома» подписал соглашение о сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП). Документ расширяет сферы сотрудничества региона с объединениями работодателей, с акцентом на наращивание экспорта и трудоустройство ветеранов специальной военной операции (СВО).

Полина Щуцкая