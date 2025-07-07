В Ярославской области за выходные остановили 34 пьяных водителей

В Ярославской области за прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ отстранили от участия в дорожном движении 34 пьяных водителей. Четверо из них нарушили закон повторно. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Третьи выходные подряд ярославские полицейские выявляют на дорогах около 35 водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения или отказываются от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление машиной в нетрезвом состоянии грозит штраф в 45 тыс. руб. и лишение прав на 1,5-2 года. Повторное нарушение наказывается строже: штраф 200-300 тыс. руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет. Возможна конфискация автомобиля.

Алла Чижова