В Краснодаре начался ремонт трамвайного переезда на улице Каляева

С 11 по 25 июля на пересечении улиц Красных Партизан и Каляева в Краснодаре начнется капитальный ремонт трамвайного переезда. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара». Фото: Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

Работы проведут в два этапа. На период ремонта движение в сторону центра через перекресток будет перекрыто. Объезд организован по улицам Академика Трубилина, Бабушкина и 2-й Линии.

На первом этапе — с 11 по 18 июля — перекресток откроют только для движения из центра. Проезд по Каляева в сторону Гагарина разрешен лишь с поворотом налево на улицу Красных Партизан — к 2-й Линии.

На втором этапе — с 18 по 25 июля — ограничения сохранятся: по-прежнему доступен только выезд из города, а при движении по ул. Каляева в сторону ул. Бабушкина поворот будет возможен только направо.

В рамках ремонта заменят трамвайные рельсы и уложат новые бетонные плиты. Завершить работы планируют к 25 июля. Водителям рекомендуют учитывать изменения при планировании маршрута.

Анна Гречко