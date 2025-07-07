Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвертьфинал Wimbledon

Россиянка Екатерина Александрова уступила швейцарке Белинде Бенчич в матче четвертого круга Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского корта лаун-тенниса и крокета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова

Фото: Isabel Infantes / Reuters Екатерина Александрова

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Екатерина Александрова занимает 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Белинда Бенчич — 35-е. Швейцарка впервые в карьере вышла в четвертьфинал Wimbledon. Ее следующая соперница определится в матче между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Эммой Наварро.

Финал Wimbledon в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Общий призовой фонд лондонского мейджора составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Таисия Орлова