Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье более 93 км дорог отремонтировали с использованием вторсырья

В течение пяти лет в Ставропольском крае с использованием вторичного сырья отремонтировали более 93 км дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Этот способ ремонта подразумевает переработку старого покрытия с добавлением цемента. После выравнивания покрытие укладывают верхним слоем. Технология позволяет экономить ресурсы, повышая при этом качество дорожного покрытия и межремонтный срок.

В регионе из вторичного сырья производят пленку, гранулы для производства пластика, а также крошку для изготовления резинового покрытия.

Мария Хоперская

Новости компаний Все