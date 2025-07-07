На Ставрополье более 93 км дорог отремонтировали с использованием вторсырья

В течение пяти лет в Ставропольском крае с использованием вторичного сырья отремонтировали более 93 км дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Этот способ ремонта подразумевает переработку старого покрытия с добавлением цемента. После выравнивания покрытие укладывают верхним слоем. Технология позволяет экономить ресурсы, повышая при этом качество дорожного покрытия и межремонтный срок.

В регионе из вторичного сырья производят пленку, гранулы для производства пластика, а также крошку для изготовления резинового покрытия.

Мария Хоперская