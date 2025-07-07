На улице Пушкина в Екатеринбурге ограничат движение из-за ремонтных работ

В Екатеринбурге с 21 июля по 31 августа будет ограничено движение транспорта по улице Пушкина в районе дома №2 по улице Первомайской, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в мэрии, ограничение связано с проведением работ по прокладке инженерных сетей, которые будет выполнять «УГМК – Застройщик». Объезд перекрытого участка будет организован по улицам Горького, Почтовой и Толмачева. Схемы движения общественного транспорта останутся без изменений.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге 20 июля закроют часть улицы Мельникова до 31 августа. На участке дороги ООО «Специализированный застройщик "Тихвин-строй"» будет проводить строительно-монтажные работы.

Полина Щуцкая