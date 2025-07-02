Улицу Мельникова в Екатеринбурге закроют до конца лета для строительных работ

В Екатеринбурге 20 июля закроют часть улицы Мельникова до 31 августа, сообщили в мэрии. Движение будет ограничено от дома №11 по улице Нагорной до перекрестка улиц Мельникова — Нагорная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На улице Мельникова ООО «Специализированный застройщик "Тихвин-строй"» будет проводить строительно-монтажные работы. На время ремонта установят дорожные знаки, маршруты общественного транспорта останутся без изменений.

Напомним, в связи с проведением крестного хода в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля будет ограничено движение транспорта. С 00:10 16 июля до 04:00 17 июля улица Царская будет закрыта для движения и парковки, также ночью могут перекрыть улицы в центральной и западной части города.

Ирина Пичурина