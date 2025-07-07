МИД России выразил протест Швеции из-за атаки на торгпредство в Стокгольме

Временный поверенный в делах Швеции в России был вызван в российский МИД, где ему выразили решительный протест из-за атаки беспилотника на торговое представительство РФ в Стокгольме. На территорию диппредставительства сбросили контейнер с краской.

«Потребовали от шведских властей неукоснительного соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, призвали к принятию исчерпывающих мер по установлению злоумышленников, стоящих за систематическими нападениями на российские загранучреждения в Швеции, и привлечению их к ответственности»,— cообщил МИД России.

На торговое представительство РФ в Стокгольме сбросили пакет с краской 5 июля. МИД РФ сообщал, что подобные нападения продолжаются более года, перед этим об атаке ведомство рассказало 17 июня. Дипмиссия обращалась к шведской полиции и в МИД королевства с призывами пресечь атаки.

Торговое представительство — часть российской дипломатической миссии в Швеции. На его территорию распространяются привилегии, предусмотренные Венской конвенцией.

Лусине Баласян