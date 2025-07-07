Двукратный обладатель Кубка Гагарина Толчинский покинул СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА расторг контракт с 30-летним нападающим Сергеем Толчинским, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с ним было рассчитано до 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Толчинский

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Сергей Толчинский

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон. Толчинский представлял СКА на протяжении двух сезонов. В составе команды он провел 129 матчей, в которых набрал 74 очка (28 голов+46 передач).

Ранее Толчинский выигрывал Кубок Гагарина в составе московского ЦСКА (2019) и омского «Авангарда» (2021). В 2021-м был признан самым ценным игроком play-off.

Таисия Орлова