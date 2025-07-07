Двукратный обладатель Кубка Гагарина Толчинский покинул СКА
Петербургский хоккейный клуб СКА расторг контракт с 30-летним нападающим Сергеем Толчинским, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с ним было рассчитано до 2028 года.
Сергей Толчинский
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон. Толчинский представлял СКА на протяжении двух сезонов. В составе команды он провел 129 матчей, в которых набрал 74 очка (28 голов+46 передач).
Ранее Толчинский выигрывал Кубок Гагарина в составе московского ЦСКА (2019) и омского «Авангарда» (2021). В 2021-м был признан самым ценным игроком play-off.