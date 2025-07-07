Отменен режим ЧС, введенный после атаки БПЛА на ижевское оборонное предприятие

Режим ЧС на территории Удмуртии, введенный из-за атаки беспилотников ВСУ на ижевское оборонное предприятие, отменен 7 июля с 15:00, сообщили в правительстве республики. Режим повышенной готовности в регионе продолжает действовать. Он введен 27 июня в целях «организации защиты от возможных угроз, связанных с атаками беспилотных воздушных судов». Режим ЧС был введен 1 июля. Зоной ЧС была установлена территория оборонного завода, пострадавшего от атаки БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, республика трижды подвергалась атакам БПЛА на прошлой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному предприятию в Ижевске. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух беспилотников атаковали объект на территории региона. Один из них попал в технические сооружения, другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля Удмуртия вновь была атакована беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава республики Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

Подробнее об атаке вражеских дронов 4 июля читайте в материале «Находимся в полной готовности».