Завтрак на вершине «Гранд Отеля Европа»

«Гранд Отель Европа» приглашает насладиться исключительными петербургскими завтраками от шеф-повара Дениса Соболева. В меню вошли как блюда эпохи Петра I, так и иллюстрирующие современные гастрономические тренды. Особое место занимает императорская каша из перловки — любимое блюдо Петра Великого, рецепт которого, основанный на записях Вильяма Похлебкина, шеф дополнил вареньем из тыквы и миндальными лепестками. Для тех, кто предпочитает современные вкусы, отель предлагает краб-авокадо с яйцом пашот, голландским соусом и красной икрой, а также легкий фруктовый салат с пюре из манго и семенами чиа, который подарит заряд энергии на весь день. Идеальным дополнением к гастрономическому удовольствию станет панорамный вид на центр Петербурга, открывающийся с открытых террас номеров люкс, в частности из расположенного на самом высоком этаже отеля двухкомнатного люкса «Терраса». С просторной 50-метровой террасы открывается захватывающий вид на Русский музей, Михайловский театр, храм Спаса-на-Крови, шпиль Петропавловской крепости и Большой зал филармонии — идеальное начало дня, наполненное историей и красотой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Императорская каша Петра I Следующая фотография 1 / 4 Императорская каша Петра I

Нина Никифорова