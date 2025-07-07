Тесты на знание русского языка в Ленобласти проходят более 120 детей мигрантов
Более 120 детей иностранных граждан и лиц без гражданства проходят в понедельник, 7 июля, тестирование на знание русского языка для зачисления в школы Ленинградской области.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Как сообщила председатель областного комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва, в этом году тестирование проводится впервые.
«Первый этап прошел в мае, наши педагоги и организаторы пунктов, безусловно, приобрели опыт, поэтому уверена, что сегодня эта процедура пройдет более комфортно и качественно»,— заявила госпожа Реброва.
Тестирование проводится в 12 организациях 11-и районов и округов Ленобласти. В нем принимаются участие 124 человека, большинство из которых являются будущими первоклассниками. Для успешного прохождения тестирования на устном собеседовании с учителем ребятам необходимо набрать 90% правильных ответов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербург стал третьим регионом России по количеству проживающих в городе детей мигрантов. По данным Минпросвещения РФ, в мегаполисе живут 19 622 несовершеннолетних приезжих.