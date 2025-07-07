Суд в Румынии оставил под надзром экс-кандидата в президенты Джорджеску

Суд Бухареста оставил под судебным контролем бывшего кандидата в президенты Румынии, крайне правого Кэлина Джорджеску, пишет Lebertatea. Мера действует до следующего заседание, которое должно состояться не позднее чем через 60 дней. Политик находится под надзором с 26 февраля.

Кэлина Джорджеску обвиняется в «публичном продвижении культа личностей, виновных в геноциде», «фашистских, легионерских, расистских или человеконенавистнических идей, концепций или доктрин». В качестве повода для возбуждения дела Генпрокуратура указывала, в частности, на высказывания политика об Ионе Антонеску.

В декабре Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, лидером которых стал Кэлин Джорджеску. Поводом стали рассекреченные властями документы румынской разведки, в которых сообщается о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» со стороны России и о массовой известности Кэлина Джорджеску «благодаря преференциям» от TikTok. В мае господин Джорджесу заявил об уходе из политики.

Лусине Баласян