В Москве задержан водитель каршеринга, задавивший охранника платной парковки

В Москве полиция задержала водителя автомобиля каршеринга, который наехал на сотрудника платной парковки. По предварительным данным, охранник пытался остановить автомобиль из-за неуплаты парковки.

Завязалась словесная перепалка, водитель продолжил движение. В результате охранник получил тяжелые травмы и вскоре умер в больнице.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ее коллегам из Госавтоинспекции потребовалось меньше часа, чтобы установить личность и местонахождение нарушителя — после ЧП он скрылся. Задержанный 21-летний водитель доставлен в ОМВД по Южнопортовому району. Начата проверка.