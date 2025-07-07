РМК и Сбербанк договорились о сотрудничестве при строительстве предприятий

Русская медная компания (РМК) и Сбер заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве при строительстве современных промышленных предприятий в Челябинской области. Это произошло 7 июня в рамках первого дня международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира РМК

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Штаб-квартира РМК

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Договор подписали президент РМК Андрей Васильченко и вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

Еще одно соглашение, заключенное сторонами, предусматривает долгосрочное партнерство в области цифрового развития и внедрения искусственного интеллекта. В рамках соглашения стороны планируют создавать цифровые двойники производственных объектов, с помощью промышленных роботов и беспилотного транспорта автоматизировать трудоемкие операции в работе предприятий РМК. Сбербанк рассматривает возможность участия в проектном финансировании.

«Мы намерены развернуть в Челябинской области новые современные производства. Партнерство позволит реализовать эти задачи комплексно и эффективно»,— отметил господин Васильченко.

Кроме того, планируется укрепление сотрудничества между РМК и «СберУниверситетом». В учеьном заведении сотрудники РМК будут проходить программы повышения квалификации, рассказали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

Русская медная компания основана в 2004 году в Екатеринбурге и входит в тройку крупнейших производителей меди в России, уступая лишь ГМК «Норильский никель» и УГМК. Горнодобывающие и металлургические предприятия РМК расположены в разных российских регионах. Компания осуществляет полный цикл производства — от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции в виде катодной меди, медной катанки и медной фольги.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» с 7 по 10 июля. Главная тема выставки — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером выступила Саудовская Аравия.

Виктория Биц