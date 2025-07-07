Перед Крымским мостом проезда ожидают около 1,3 тыс. автомобилей

В очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Керчи и со стороны Тамани стоят в общей сложности 1338 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

На маршруте из Краснодарского края на полуостров Крым досмотра ожидают 860 автомобилей, задержка в пути составляет три часа. Тем, кто едет в обратном направлении, придется подождать около двух часов, в очереди скопилось 478 автомобилей.

В текущем сезоне крупные заторы у Крымского моста возникали перед началом майских праздников, когда со стороны Краснодарского края очереди ожидали около 2,7 тыс. машин. В летний период 2025 года максимальное количество ожидающих досмотра автомобилей с обеих сторон составляет 1,3–1,4 тыс. транспортных средств.

Пробки у взъезда на Крымский мост связаны с усиленными нормами безопасности при досмотре автомобилей, введенными после террористического акта в октябре 2022 года.

Анна Перова, Краснодар