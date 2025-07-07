Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о динамике в сегменте премиального жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Квадратные метры традиционно считаются качественным активом. Но среди всех сегментов элитная недвижимость показывает себя как одно из наиболее стабильных вложений. Годовая динамика этого сегмента в Москве свидетельствует о высоком инвестиционном потенциале. По данным экспертов компании CORE.XP, средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке элитной недвижимости составляет около 1,265 млн руб. Год назад показатель был в пределах 950 тыс. руб., динамика — плюс 34% год к году. Объем продаж к началу лета в сегментах «премиум» и «делюкс» составил 151 млрд руб., что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было продано на 111 млрд руб.

Наиболее активно вкладывают свои средства в элитную недвижимость частные и профессиональные инвесторы, представители бизнеса, которые диверсифицируют свои активы и формируют семейный капитал. Среди особенностей таких инвестиций эксперты отмечают необходимость более тщательного выбора проекта и лота в нем. Это обусловлено тем, что дальнейшая капитализация актива будет напрямую зависеть от видовых характеристик, архитектурных решений, местоположения и качества среды жилого комплекса. Наиболее явным трендом в сегменте премиальной недвижимости является повышение цены входа в проекты. Эксперты связывают это с тем, что продажи в проектах стартуют с достаточно высокой ценой квадратного метра, и купить качественный объект по выгодной цене на этапе котлована уже не получится.

Светлана Бардина