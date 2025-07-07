В отношении семерых судоводителей в Петербурге составлены протоколы о нарушениях

За прошедшую неделю сотрудники транспортной полиции в ходе патрулирования акваторий Санкт-Петербурга выявили несколько судоводителей, которые управляли маломерными судами, нарушая правила плавания. Таких набралось сразу семеро, сообщили 7 июля в управлении транспортной полиции по Северо-Западу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная полиция СЗФО Фото: Транспортная полиция СЗФО

В частности, в числе нарушителей — двое мужчин в возрасте 30 и 37 лет и 29-летняя женщина — они передвигались на гидроциклах без права управления маломерным судном. Еще у двоих петербуржцев, 28 и 48 лет, не было при себе бортовой документации. У одного из них также отсутствовало техническое оснащение на борту катера и судовая роль.

В отношении этих граждан были составлены протоколы по ч. 2 ст. 11.8 КоАП РФ, ч. 1 ст. 11.8.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления), отметили в ведомстве.

Помимо этого, водными полицейскими был выявлен судоводитель, на борту катера которого отсутствовал флаг РФ. По данному факту составлен административный протокол по ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления). Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 20 тыс. рублей, напомнили в транспортной полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что водной полиции пришлось спасать пассажиров заглохшего катера на Ладожском озере.

Андрей Цедрик