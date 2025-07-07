В Ершове возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажке

В Ершове возбуждено уголовное дело из-за взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Космонавтов. СУ СКР по Саратовской области начал расследование по статье 238 УК РФ, касающейся оказания небезопасных услуг.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ближайшее время следователи осмотрят место и примут меры.

Как ранее сообщал «Ъ - Средняя Волга», взрыв произошел на пятом этаже жилого дома, из-за чего произошел пожар и частичное обрушение кровли. Информации и пострадавших и погибших нет.

Нина Шевченко