В Ершове частично обрушился пятиэтажный дом из-за взрыва газа

В Ершове Саратовской области в 14:28 по местному времени произошел взрыв бытового газа на пятом этаже в многоквартирном доме на ул. Космонавтов, 11. Это привело к пожару и частичному обрушению на одном из этажей. Все оперативные службы работают на месте: бригады МЧС, скорой помощи, службы спасения и полиции, сообщил глава Ершовского муниципального района Константин Мызников.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, пожар затронул три квартиры, жильцов эвакуировали. На место происшествия выехал начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, огонь охватил площадь 20 кв. м. Частично разрушена кровля над квартирой, выбиты стекла. На месте работают три пожарных расчета. В 15:02 объявили о локализации пожара. Пострадавших и погибших нет.

Нина Шевченко