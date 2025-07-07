Греция впервые за 14 лет отказала просителям убежища из Сирии

Власти Греции начали отказывать просителям убежища из Сирии впервые с начала гражданской войны в арабской республике в 2011 году. Службе по предоставлению убежища направили новую директиву, согласно которой в Греции возобновляют процедуру добровольного возвращения в Сирию.

«Греция была первой страной в Европе, которая после падения режима Асада в Сирии приступила к заморозке рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища от граждан Сирии, а также к их тщательному рассмотрению, тем самым показав, что мы не потерпим злоупотребления международной защитой»,— сказал министр иммиграции и убежища Греции Танос Плеврис изданию «Прото тема». По его словам, вынесенные несколько дней назад отрицательные решения были приняты на основе «причины их бегства и личных характеристик».

С 2011 года Греция предоставила убежище 147 тыс. гражданам Сирии. Как пишет «Прото тема», еще около 150 тыс. сирийцев последние годы въезжали в страну нелегально, а затем уезжали в другие европейские страны.

Лусине Баласян