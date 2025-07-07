Алиханов: российские самолеты могли бы заинтересовать рынок Саудовской Аравии

Россия видит перспективы для отечественных авиалайнеров и самолетов малой авиации на рынке Саудовской Аравии. Об этом на выставке «Иннопром» заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Пока смотрим на рынок, имея в виду те самолеты, которые уже находятся у нас в сертификации», — сказал он. Министр высказал мнение, что «малые самолеты» разработки Уральского завода гражданской авиации, «тоже могли бы себя найти на этом рынке».

Господин Алиханов считает, что сотрудничество российских производителей с Саудовской Аравией будет особенно полезно в сфере судостроительного оборудования, поскольку этот кластер в королевстве сейчас активно развивается. Россию интересуют совместные предприятия, совместная сборка и производство, добавил он.

В марте глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российские компании реализуют проекты в авиастроении в два-три раза быстрее, чем иностранные конкуренты.