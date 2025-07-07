Правозащитник предложила обнародовать адреса укрытий в Удмуртии из-за атак БПЛА

Правозащитник Ия Боронина предложила обнародовать адреса укрытий для местных жителей после серии атак беспилотников ВСУ на объекты в Удмуртии. Председатель реготделения партии «Яблоко» написала в личном Telegram-канале, что направила соответствующие обращения в профильные ведомства. По мнению госпожи Борониной, единый реестр укрытий может быть опубликован в личных кабинетах «Госуслуг» или на сайтах министерств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова Фото: Анастасия Золотова

Ия Боронина напомнила, что направляла аналогичный запрос на имя главы Удмуртии Александра Бречалова в конце 2024 года. На него ей ответили, сославшись на приказ МЧС РФ, что данные «о месте расположения защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) относятся к информации ограниченного распространения».

«Между тем, исходя из анализа законодательства в данной области, направила на прошлой неделе обращения с правовыми доводами о законности и обоснованности обнародования данных сведений»,— написала госпожа Боронина.

Она добавила, что в 2023-2024 годах в регионе провели инвентаризацию ЗС ГО. «Результаты должны были быть направлены в федеральное министерство по делам ГО и ЧС. В открытом доступе отчеты размещены не были»,— говорится в сообщении.

Правозащитник также направила официальное обращение в адрес главы региона с просьбой запретить гражданам доступ к объектам социальной и спортивной инфраструктуры вблизи оборонных производств. Примером такого объекта она назвала парк Кирова. Кроме того, госпожа Боронина предлагает ввести запрет на функционирование и перепрофилирование производств двойного назначения внутри жилых кварталов.

Напомним, республика трижды подвергалась атакам БПЛА на прошлой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному предприятию в Ижевске. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух беспилотников атаковали объект на территории региона. Один из них попал в технические сооружения, другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля Удмуртия вновь была атакована беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава республики Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

Подробнее об атаке вражеских дронов 4 июля читайте в материале «Находимся в полной готовности».