Организатора забега «Хибины» задержали после гибели двух человек

Правоохранительные органы задержали организатора забега «Хибины» в горах Мурманской области. Во время проведения мероприятия 6 июля погибли два спортсмена.

«Организатор трейла задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия»,— сообщили правоохранительные органы ТАСС.

Как писал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спортсмены погибли из-за «сложных погодных условий». Telegram-канал «Мурманск сейчас» передавал, что во время трейла поднялся сильный ветер, начался дождь, ухудшилась видимость.

Региональное управление СКР сообщало, что погибшие — жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).