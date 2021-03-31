В Кузнецовском затоне в Уфе построят школу на 2200 мест

В Уфе в микрорайоне Кузнецовский затон планируют построить школу на 2200 мест, сообщил глава администрации города Сергей Греков на оперативном совещании. Проектные работы планируется завершить в конце лета текущего года, а на строительство выйти в 2022 году. По словам господина Грекова, это будет самая большая школа в Уфе.

Сергей Греков также сообщил, что в сентябре в микрорайоне заработает детский сад на 260 мест. Его строительство ведет "Башгражданстрой" (принадлежит Марату Зямилеву). Контракт стоимостью 165,35 млн руб.

Управление капитального строительства Башкирии заключило в октябре 2020 года.

Майя Иванова