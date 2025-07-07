Польша начала операцию на границе с ФРГ из-за потока мигрантов

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о начале специальной операции «Безопасный Запад» на границе с Германией. 5 тыс. солдат польской армии отправили на границу из-за миграционной угрозы.

«Началась операция "Безопасный Запад" — польская армия поддерживает пограничников и полицию на границе с Германией. Параллельно мы расширяем действия на границе с Литвой в рамках операции «Безопасное Подлясье». <...> Усиливаем безопасность — решительно реагируем на миграционные угрозы», — написал господин Косиняк-Камыш в соцсети X.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил журналистам, что на границе уже задержали первых нелегальный мигрантов из Афганистана. Их через границу пытался провести гражданин Эстонии, передают «РИА Новости». 6 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о введении контроля на границах с ФРГ и Литвой. Официальная причина — необходимость ужесточения борьбы с нелегальной миграцией.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Польша берет нелегалов под свой контроль».