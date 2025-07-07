Отбывающий срок за взятки бывший новосибирский прокурор подал прошение об УДО

Ходатайство об условно-досрочном освобождении подал бывший заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин. 1 июля материалы поступили в суд Куйбышевского района Иркутска, поскольку на его территории расположена ИК-3 строгого режима, где отбывает срок бывший прокурор. Дата слушаний пока не назначена.

Приговор Андрею Турбину Центральный райсуд Новосибирска вынес весной 2024 года. Следствие считает, что за взятку 3 млн руб. и $1 тыс. высокопоставленный прокурор должен был помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью УК РФ, информировать о ходе и результатах расследования уголовного дела. В ходе следствия и судебного процесса он признал вину. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) экс-прокурору назначили четыре года заключения, штраф в размере 15,2 млн руб., лишили классного чина, соответствующего воинскому званию полковника, и права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет после освобождения.

В срок наказания ему зачли время, что он провел в СИЗО (с 16 февраля 2022-го по 25 июля 2022 года) и (с 24 мая 2024-го по 2 октября 2024 года), а также под домашним арестом (с 26 июля 2022 года по 23 мая 2024 года).

После вступления приговора в законную силу разжалованного прокурора этапировали в ИК-3 Иркутска, где содержатся бывшие правоохранители и госслужащие.

Илья Николаев