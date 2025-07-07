Экс-главу курского поселка осудили за некачественное благоустройство тротуара

Горшеченский районный суд Курской области признал бывшего главу поселка Горшечное Сергея Толоконникова виновным в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 285 УК РФ). Ему назначили штраф в 400 тыс. руб., а также запретили занимать должности в органах власти на три года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Толоконников не признал вину

Фото: администрация поселка Горшечное Курской области Сергей Толоконников не признал вину

Фото: администрация поселка Горшечное Курской области

Суд установил, что чиновник в октябре 2022 года нарушил условия муниципального контракта по благоустройству тротуара на одной из улиц поселка Горшечное. В конце 2022-го Толоконников подписал акт о приемке работ, зная о том, что они не выполнены в полном объеме и надлежащем качестве. Подрядчику выплатили 2,8 млн руб., в результате чего бюджету был причинен ущерб на 124 тыс. руб.

Сергей Толоконников не признал вину, отметив, что работы были выполнены подрядчиком на момент подписания акта. Приговор не вступил в законную силу.

В марте Сергей Толоконников был отстранен от должности из-за подозрений в злоупотреблениях в рамках другого уголовного дела. По версии следствия, он нарушил порядок подготовки жилфонда в селе к нынешнему отопительному сезону.

По данным Rusprofile, Сергей Толоконников возглавлял администрацию поселка с апреля 2022 года. До этого он около года руководил муниципальным учреждением «Управление хозяйственного обслуживания поселка Горшечное». В конце марта 2025-го врио главы поселка была назначена Светлана Шапаренко.

Егор Якимов