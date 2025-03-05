Главу курского поселка отстранили от работы из-за подозрений в злоупотреблениях

Горшеченский райсуд Курской области удовлетворил ходатайство следователя регионального СКР о временном отстранении от должности главы поселка Горшечное Сергея Толоконникова. Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Толоконников стал главой поселка в апреле 2022 года

Фото: администрация поселка Горшечное Курской области Сергей Толоконников стал главой поселка в апреле 2022 года

Фото: администрация поселка Горшечное Курской области

Чиновнику назначено ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По версии следствия, Сергей Толоконников нарушил порядок подготовки жилфонда в селе к нынешнему отопительному сезону. В СКР отказались раскрывать «Ъ-Черноземье» другие подробности дела.

По данным Rusprofile, Сергей Толоконников возглавляет администрацию поселка с апреля 2022 года. До этого он около года руководил муниципальным учреждением «Управление хозяйственного обслуживания поселка Горшечное». На посту главы поселка сменил Владимира Ананьева.

Алина Морозова