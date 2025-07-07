В ставропольской Госавтоинспекции назвали самые частые нарушения ПДД

Сотрудники ГИБДД Ставропольского края за прошедшую неделю выявили более восьми тысяч нарушений правил дорожного движения. Соответствующие данные публикует ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее распространенными стали нарушения, связанные с непристегнутыми ремнями безопасности — подобных зафиксировано 1595 случаев. На втором месте по количеству оказались нарушения тонировки стекол автомобилей — 1337 эпизодов. Сообщается, что 640 водителей не предоставили преимущество пешеходам при переходе дороги. При этом 540 пешеходов сами нарушили правила, переходя проезжую часть в неположенном месте. Кроме того, 628 автомобилистов неправильно перевозили детей, 160 водителей выехали на встречную полосу с нарушением ПДД.

За управление без регистрационных знаков к ответственности привлекли 61 человека, 65 – за вождение без прав, а 23 — будучи лишенными водительского удостоверения. Мотоциклисты нарушили правила в 115 случаях, управляющие электросамокатами — в 24. Нарушения со стороны водителей пассажирского транспорта зафиксированы в 129 эпизодах.

Известно, что иностранные граждане допустили 23 нарушения ПДД. Четырех водителей разыскали и привлекли к ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия. С признаками опьянения от управления отстранили 167 водителей. Из них 27 человек задержали повторно.

Константин Соловьев