Короли поменялись партиями

Противостояние нового чемпиона мира по шахматам Гукеша Доммараджу и Магнуса Карлсена, который, несмотря на то что добровольно расстался с титулом, до сих пор считается многими настоящим шахматным королем, продолжилось на турнире серии Grand Chess Tour в Загребе. Как и предыдущий раунд этого соперничества — норвежский полуторамесячной давности, нынешний, если брать только личные партии, завершился ничьей: оппоненты по разу одолели друг друга. Но благодаря собственному умению играть в блиц и провалу индийца в сверхжестком формате Карлсен все-таки опередил его в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахматист Магнус Карлсен

Фото: Grand Chess Tour / Lennart Ootes / FIDE Шахматист Магнус Карлсен

Фото: Grand Chess Tour / Lennart Ootes / FIDE

Хорватскому турниру SuperUnited Rapid & Blitz повезло с интригой. Он был третьим в календаре наиболее крупной сейчас коммерческой шахматной серии. В Grand Chess Tour задействованы фактически все лучшие игроки — за одним, но слишком важным исключением. Исключение — Магнус Карлсен. Норвежец еще в 2022 году добровольно расстался с титулом чемпиона мира, которым владел почти десять лет, но не теряет безусловного лидерства в рейтинге, берет приз за призом и очень многими в шахматном мире считается его настоящим королем. Более настоящим, чем формальный владелец статуса, который в конце прошлого года после победы в сингапурском матче над китайцем Дин Лижэнем добыл юный (ему недавно исполнилось 19) индиец Гукеш Доммараджу.

Штука в том, что Карлсен в последнее время не испытывает особых симпатий к офлайн-шахматам и борьбу за первенство в Grand Chess Tour проигнорировал, не записавшись в его «основной состав».

Так что первые два этапа серии — польский и румынский — он пропустил. Но вот в загребском решил принять участие, а организаторы с удовольствием предоставили норвежцу wild card, понимая наверняка, за какими его партиями прежде всего будут следить. Тем более яркий прецедент свеж.

Полтора месяца назад на родине Магнуса Карлсена состоялся классический шахматный супертурнир, столкнувший его с новым чемпионом мира. Оба поединка Карлсена с Гукешем Доммараджу в Ставангере превратились в интернет-хиты. Особенно второй. А видео его финиша — с бьющим по столу рукой с такой силой, что фигуры разлетаются в разные стороны, норвежцем — стало вирусным. Так Карлсен отреагировал на проигрыш юнцу, которого, правда, в первом круге одолел и опередил в турнирной таблице.

В Загребе обошлось без битья столов, но история вышла похожей на ставангерскую, даже в каком-то смысле более драматичной. В Хорватии играли не в классические шахматы, а в шахматы с более жестким контролем — быстрые и блиц. А за Гукешем Доммараджу успела закрепиться репутация чистого «классика», который в иных форматах не так силен.

Однако в той части турнира, которая была отдана под рапид, он намекнул, что нелестный стереотип пора выбрасывать на свалку.

Гукеш Доммараджу был очень хорош, в том числе в партии, в которой играл черными против Магнуса Карлсена.

Норвежец поставил на Английское начало, в котором вроде бы разбирается неплохо, но убедился в том, что никакими трюками индийца не смутить. Тот смело жертвовал пешки, лез в рискованные, когда шаг в сторону — расстрел, позиции, а потом доказал, что два хорошо взаимодействующих коня гораздо сильнее, чем ладья. Карлсен, похоже, был ошарашен, увидев, как вокруг его короля сплетается прочная матовая паутина, заставляющая признать поражение.

После рапида казалось, что турнир обязательно поставит под сомнение королевский ранг Магнуса Карлсена. Гукеш Доммараджу лидировал, а норвежец отстал от него аж на четыре очка. По меркам таких состязаний — целая пропасть. Но впереди был блиц в два круга, и он все перевернул с ног на голову. Точнее даже, все перевернул его первый круг, в котором Карлсен набрал невероятные на таком уровне 7,5 очка из 9 возможных, показав безупречную игру. Одной из его жертв оказался как раз Гукеш Доммараджу. Испанская партия настраивала на долгий штиль, особенно после раннего перехода в эндшпиль. Но в нем-то Карлсен белыми разделал своего оппонента так жестоко, словно матерый гроссмейстер — трясущегося от страха пацана из районного шахматного кружка.

Гукеш Доммараджу не допускал явных ошибок, зевков, но петля на его шее с каждым ходом затягивалась все туже и туже, пока не затянулась так, что и ходов-то, сохраняющих хотя бы крохотные шансы уцелеть, не осталось.

Во второй день они встретились еще разок. Но теперь ничего интересного из столкновения Магнуса Карлсена с Гукешем Доммараджу не вышло — мир за 14 ходов без попыток обострить положение. Впрочем, всем все было ясно. Карлсен, который после рапида выглядел обреченным распрощаться с длинной серией из турнирных побед в 2025 году, растянувшейся уже до шести состязаний в разных форматах, не рисковал, сберегая так нежданно выцарапанный в блице отрыв от конкурентов. А Гукеш Доммараджу, проваливший стартовый отрезок блиц-части, а потом кое-как обретший уверенность, просто боялся оступиться и потерять возможность забраться по крайней мере в топ-тройку по результатам двух сегментов. О первом месте, смотревшемся только что таким близким, речь уже не шла. Тройку индиец и замкнул, отстав не только от Карлсена, но и американца Уэсли Со.

Алексей Доспехов