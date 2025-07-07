Русская уимблдонская тройка

На продолжающемся в Лондоне Wimbledon вслед за Анастасией Павлюченковой стадии 1/4 финала женского одиночного разряда достигли Людмила Самсонова, переигравшая в двух упорных партиях испанку Джессику Боусас Манейро, и Мирра Андреева, не оставившая шансов десятой ракетке мира американке Эмме Наварро. Таким образом, в восьмерку сильнейших травяного турнира Большого шлема впервые за 19 лет попали сразу три российские теннисистки. На других мейджорах подобный результат россиянки тоже показывали очень давно — в 2013 году на Roland Garros.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На пути в четвертьфинал Wimbledon 18-летняя Мирра Андреева отдала лишь 22 гейма, повторив рекорд нынешнего турнира, установленный днем ранее 37-летней немкой Лаурой Зигемунд

Фото: Adrian DENNIS / AFP На пути в четвертьфинал Wimbledon 18-летняя Мирра Андреева отдала лишь 22 гейма, повторив рекорд нынешнего турнира, установленный днем ранее 37-летней немкой Лаурой Зигемунд

Фото: Adrian DENNIS / AFP

Перед началом восьмого дня Wimbledon реальную возможность выйти в четвертьфинал имели все три российские теннисистки, которые продолжали борьбу в нижней половине сетки. Но наилучшие шансы все же были у Людмилы Самсоновой, игравшей с Джессикой Боусас Манейро. Эта 22-летняя испанка, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 62-е место, ранее никогда не входила в топ-50 и впервые достигла на турнирах Большого шлема 1/8 финала. Учитывая любовь Самсоновой к травяным кортам, на которых ей удалось завоевать два своих титула из пяти, она в этой паре выглядела явным фаворитом.

Подтвердить авансы в свой адрес Самсоновой удалось не сразу. Боусас Манейро быстрее вошла в матч и поначалу добилась небольшого преимущества. Первая партия не оставила цельного впечатления. В двенадцати геймах было сделано семь брейков, но пять из них все же оказались на счету россиянки, которая, проигрывая 4:5, отыграла два сетбола на чужой подаче. Второй сет тоже был напряженным, но здесь единственный брейк пришелся на последний гейм. В решающие моменты Самсонова была активнее и точнее, а на втором матболе ей к тому же помог трос.

О том, насколько непросто россиянке далась победа со счетом 7:5, 7:5, говорит статистика. По количеству очков, выигранных ударами навылет, где преимущество Самсоновой, по идее, должно было оказаться значительным, она опередила свою соперницу совсем чуть-чуть — 23 против 21. Просто у испанки хромала реализация брейк-пойнтов — лишь 3 из 12. По большому счету Боусас Манейро не хватило класса, чтобы удачнее разыгрывать решающие очки.

Тем не менее Самсонова справилась с психологическим давлением, которое ей часто мешает, и добилась одного из главных достижений в своей карьере — впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.

По уровню игры ей вполне по силам подняться в рейтинге значительно выше нынешнего 19-го места. Но чтобы это произошло, требуется прибавить в стабильности.

Мирра Андреева на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета встречалась с прошлогодней четвертьфиналисткой Wimbledon Эммой Наварро, замыкающей первую десятку. В предыдущем раунде американка остановила чешку Барбору Крейчикову, взявшую в Лондоне титул двенадцать месяцев назад.

После спада, случившегося с Андреевой после Roland Garros, она снова почувствовала свою игру, и матч против Наварро неожиданно получился довольно простым. Американка вела в счете лишь однажды, после первого гейма, но дело даже не в этом.

Порой россиянке удавались просто изумительные розыгрыши, в том числе с укороченными ударами. Да и концентрация у Андреевой была на высшем уровне.

Достаточно сказать, что, выиграв последнее очко, она не сразу побежала принимать поздравления от соперницы, поскольку думала, что дело еще не сделано. Выиграв — 6:3, 6:2, Андреева преодолела отметку в 4000 рейтинговых очков, набранных с начала сезона, и фактически уже сейчас гарантировала себе участие в итоговом турнире года.

Екатерина Александрова встречалась со швейцаркой Белиндой Бенчич. И вот тут шансы россиянки котировались не выше, чем у ее соперницы. Бенчич нельзя считать специалисткой травяных кортов, да и на июньском турнире в Бад-Хомбурге она практически без вариантов уступила Александровой. Однако в целом агрессивная игра швейцарки на задней линии хорошо подходит для травы. К тому же Бенчич, сенсационно выигравшая золото Олимпиады в Токио четыре года назад, имеет репутацию теннисистки, которая в хороший для себя день способна победить кого угодно, в то время как Александрова, действующая на грани риска, не всегда отличается психологической устойчивостью.

В первой партии Бенчич повела — 4:1, дважды взяв чужую подачу, но Александрова довела дело до тай-брейка, в концовке которого проиграла из-за своих ошибок четыре последних очка. Не хватило ей выдержки и в конце второго сета. Отставая — 3:5 — и отыграв на чужой подаче пять матчболов, россиянка за 14 минут все-таки сделала ответный брейк и в следующем гейме имела 30:0. После этого Бенчич не без доли везения, а также не без помощи Александровой снова выдала серию из четырех выигранных мячей. В итоге — 7:6 (7:4), 6:4, и 28-летняя швейцарка, которая в апреле прошлого года родила дочь, впервые оказалась в четвертьфинале Wimbledon, где встретится с Андреевой.

Впрочем, уже сейчас можно сказать, что нынешний турнир сложился для российского женского тенниса на редкость удачно. Ведь трех четвертьфиналисток на травяном мейджоре (а первой из них в воскресенье стала Анастасия Павлюченкова) у России не было с 2006 года, когда в восьмерку сильнейших там пробились Мария Шарапова, Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Да и на других турнирах Большого шлема подобное случалось уже очень давно, в 2013 году на Roland Garros, где вместе с Шараповой в четвертьфинал прошли Светлана Кузнецова и Мария Кириленко. К слову, 18-летняя Андреева стала самой молодой четвертьфиналисткой Wimbledon c 2005 года, когда в том же возрасте там играла Шарапова.

Евгений Федяков