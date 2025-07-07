Зарубежные СМИ: Почему Израиль начал военную операцию против хуситов?

Минобороны Израиля предрекло Йемену судьбу Тегерана — ЦАХАЛ начал военную операцию «Черный флаг» против хуситов. По данным издания Ynet, в ночь на 7 июля еврейское государство выпустило около 50 ракет по трем портам и электростанции. Также среди целей судно Galaxy Leader, которое боевики захватили несколько лет назад. В Иерусалиме уточнили, что атаковали Йемен из-за неоднократных попыток разрушить гражданскую инфраструктуру Израиля. Согласно их заявлениям, порты в стране использовались для переброски иранского оружия. Хуситы ответили запуском гиперзвуковой баллистической ракеты по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, в ЦАХАЛе сообщили о ее перехвате. За несколько часов до начала операции йеменские боевики потопили греческий сухогруз в Красном море, сообщает Reuters. Однако сами хуситы не подтверждают эту информацию. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Natalie Behring / Reuters Фото: Natalie Behring / Reuters

В январе представители хуситов заявили, что перестанут атаковать коммерческие суда за исключением тех, которые связаны с Израилем. Инцидент с греческим сухогрузом в Красном море вызывает тревогу, отмечает Jerusalem Post, группировка могла поменять свою стратегию после ударов США по ядерным объектам Ирана

Несмотря на то, что Иерусалим и Тегеран договорились о прекращении огня, обстановка в регионе остается нестабильной. Операция «Черный флаг» началась в момент, когда представители Израиля и «Хамаса» проводили переговоры в Катаре по приостановке боевых действий в секторе Газа. При этом в Иране по прежнему нет консенсуса по поводу дальнейшей судьбы ядерной программы, контакты с Вашингтоном так и не возобновились. Все это может вынудить США и западные страны привлечь на Ближний Восток дополнительны силы, заключает The Washington Post.

7 июля у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху запланирована встреча с Дональдом Трампом в Белом доме. По данным арабского издания The National, американский президент готов объявить о заключении перемирия в Газе, если переговоры в Дохе увенчаются успехом. По словам собеседников издания, от «Хамас» потребуют сложить оружие и изгнать своих лидеров с территории эксклава. В свою очередь Израиль должен будет вывести войска из сектора.

Но первый раунд дипломатических контактов в Катаре завершился безрезультатно, пишет Reuters со ссылкой на палестинских чиновников. По их словам, представители Иерусалима заявили, что у них «нет достаточных полномочий для заключения соглашения с "Хамасом"». В самой Газе подконтрольный группировке Минздрав заявил в воскресенье, что за последние сутки в результате израильских атак убиты 80 человек. Ранены в том числе два американских сотрудника «Гуманитарного фонда Газы».

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