Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал нынешнее положение Украины. По его словам, Киев не представляет население юго-востока страны, поэтому, согласно международному праву, не может претендовать на применение принципа территориальной целостности.

Господин Лавров напомнил положения Декларации о принципах международного права 1970 года. «В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов»,— пояснил министр в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Из-за уровня русофобии, возведенной «в ранг государственной политики», Украина не представляет население русскоязычных регионов, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон, убежден Сергей Лавров. Жителям этих областей, добавил он, дали понять, что на Украине они «граждане второго сорта, чужаки».

Республика Крым вошла в состав России после референдума в марте 2014 года. Как отмечали российские власти, голосование прошло демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре 2022 года.

О положении новых российских регионов — в материале «Ъ» «Крым — ваш».