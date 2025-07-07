Грузооборот порта Ростова-на-Дону составил 4,5 млн тонн за полгода

Через донские порты с начала года прошло более двух тысяч судов. Грузооборот в порту Ростова-на-Дону составил 4,5 млн т. Об этом сообщает пресс-служба Южный таможни.

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В сообщении отмечается, что номенклатура вывозимых товаров осталась практически неизменной – это сельскохозяйственные товары и продукты их переработки, а также продукция нефтеперерабатывающей, угольной, металлургической и химической промышленности. Основными экспортерами стали Турция, Египет, Ливан, Алжир и Тунис.

В ведомстве также сообщили, что с начала года таможенники возбудили 54 дела об административных правонарушениях, изъяли и арестовали товаров на около 4 млн руб. Чаще всего нарушения фиксировали в части недекларирования топлива, запасных частей для теплоходов и табака.

Константин Соловьев