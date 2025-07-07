Песков: у России и Азербайджана общая история, они должны оставаться союзниками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия хочет оставаться для Азербайджана ближайшим партнером и союзником. Он добавил, что проблемы между странами должны решаться конструктивно.

«Мы по-прежнему являемся сторонниками,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. — И считаем, что логика говорит только об одном: что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами». Он подчеркнул, что две страны «объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее».

По словам пресс-секретаря, конструктивное урегулирование споров между Москвой и Баку соответствовало бы «общему духу наших двусторонних отношений». Он уточнил, что посольство России в Баку и МИД находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян.

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня после рейда в Екатеринбурге. Тогда силовики задержали около 50 человек, семеро были арестованы. Два человека умерли. После этого в офисе российского агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски, были задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. 1 июля суд в Азербайджане также арестовал восемь граждан России, которых обвинили в транзите наркотиков. На судебном заседании на их лицах были видны гематомы и кровоподтеки.

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