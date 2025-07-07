ФИПИ рекомендовало школьникам не использовать иностранные слова на ЕГЭ

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова заявила, что иностранные слова, имеющие аналоги в русском языке, не должны использоваться в сочинениях на ЕГЭ по русскому языку. Она также напомнила о ранее принятых поправках, нацеленных на защиту русского языка в публичном пространстве. Документ обязывает указывать на кириллице названия жилых комплексов и поселков в рекламе, а информацию на вывесках и указателях — только на русском языке.

«И все, что не входит в нормы современного русского языка, не должно использоваться в нашей стране. <...> И критерий этический, который включил в себя и эту норму также говорит о том, что нужно избегать использования иностранных слов, если есть достойные синонимы в русском языке»,— сказала госпожа Решетникова на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года (цитата по ТАСС).

Директор ФИПИ добавила, что на сегодняшний день неизвестно, были ли факты использование таких иностранных слов в сочинениях школьников на ЕГЭ. «Это будет позже известно, когда мы проведем комплексный анализ. Но хотела бы отметить, что наши российские школьники все-таки достаточно неплохо владеют русским языком и понимают, на какой экзамен они идут»,— заключила она.

Закон о защите русского языка в публичном пространстве был подписан президентом Владимиром Путиным в конце июня 2025 года. Проект поправок был внесен на рассмотрение в Госдуму в октябре 2023 года депутатам фракции «Единя Россия», в том числе экс-главой комитета по культуре Еленой Ямпольской. В материалах к проекту депутаты ссылались в том числе на поправки к закону «О государственном языке РФ», принятые в феврале 2023 года. Изменения обязали соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их и допустимые иностранные слова со справочниками, разработанными правительством.

Полина Мотызлевская