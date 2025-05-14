В Тамбовской области назначили двух районных прокуроров

Приказами генпрокурора РФ Игоря Краснова в Тамбовской области назначено два прокурора: советник юстиции Александр Безгин возглавил ведомство в Ржаксинском районе, а старший советник юстиции Игорь Жилкин занял аналогичный пост в Гавриловском районе. Об этом сообщили в облпрокуратуре.

Александр Безгин работает в органах прокуратуры с 2011 года. Занимал должности помощника Рассказовского межрайонного прокурора, помощника прокуроров Токаревского и Бондарского районов, заместителя прокурора Инжавинского района. С 2020 года и до последнего назначения работал в должности прокурора Гавриловского района. Окончил Саратовскую государственную юридическую академию.

Игорь Жилкин работает в органах прокуратуры с 1993 года. В разные годы занимал должности помощника прокурора Сампурского района, прокурора Пичаевского и Первомайского районов. С 2015 года работал в должности прокурора Токаревского района. Окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского.

В апреле стало известно, что приказом генпрокурора было назначено два прокурора в Воронежской области.

Ульяна Ларионова