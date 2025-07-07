Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet заявил, что завершение боевых действий на Украине невозможно без устранения первопричин конфликта. Он уточнил, что в первую очередь необходимо ликвидировать угрозы безопасности России, которые возникают из-за втягивания Украины в альянс.

«На повестке дня — задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе»,— сказал Сергей Лавров. Он также добавил, что мировое сообщество должно признать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Все упомянутые положения должны быть «прописаны в юридически обязывающем соглашении» о мирном урегулировании конфликта, продолжил глава МИД. Он также сказал, что положения о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины прописаны в Декларации 1990 года о государственном суверенитете страны. «Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу»,— добавил господин Лавров.

2 июня российская и украинская делегации обменялись меморандумами, в которых прописаны условия прекращения огня. Президент России Владимир Путин говорил, что документы прямо противоположны. При этом он указал на необходимость продолжать переговоры, чтобы найти «пути сближения».

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