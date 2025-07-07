В Челябинской области за неделю поймали 218 пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области за прошедшую неделю арестовали 218 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГАИ Челябинской области.

172 водителя были привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и за отказ от прохождения медобследования на состояние опьянения. Их лишат прав на вождение автомобиля на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафуют на 45 тыс. руб.

К уголовной ответственности будут привлечены 46 водителей, которые повторно сели пьяными за руль. В соответствии со ст. 264.1 УК РФ их транспортные средства будут конфискованы в пользу государства.

Степан Смирнов