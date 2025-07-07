В Стрежевом у 12 жителей выявлен сальмонеллез после употребления еды из магазина

В Стрежевом (Томской области) госпитализированы 12 человек с сальмонеллезом. Все пострадавшие купили готовую еду в одном из магазинов города, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Состояние пациентов стабильное.

По данным ведомства, в торговой точке были обнаружены многочисленные нарушения «обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства». В частности, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений объекта.

Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование.

Александра Стрелкова