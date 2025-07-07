Суд отправил в колонию уральца за производство суррогатного алкоголя

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил два года колонии общего режима и штраф в размере 200 тыс. руб. 36-летнему жителю Свердловской области за производство контрафактного алкоголя, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Стоимость продукции составила более 13 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его судили по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, с января по октябрь 2020 года обвиняемый с соучастниками без лицензии производил немаркированную спиртосодержащую продукцию в Екатеринбурге, Березовском и Белоярском районе. Произведенный алкоголь они хранили на складах в Свердловской области. В январе 2024 года полиция задержала обвиняемого в Липецке, где он занимался тем же самым, при этом через два месяца, в марте, 11 томов уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением были переданы в суд в Екатеринбурге.

Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство. Одного из них лишили свободы в 2024 году.

Напомним, в Свердловской области изъяли из незаконного оборота свыше 52 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции в 2024 году. В рамках противодействия фальсификату было задокументировано 12 преступлений и 751 административное правонарушение, пресечена деятельность трех подпольных цехов по производству контрафакта.

Ирина Пичурина