Ушедший из России бренд Burberry продлил аренду офиса в центре Москвы

Британский модный дом Burberry, после начала СВО приостановивший работу в России, продлил аренду своего московского офиса. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы бухгалтерской отчетности российского подразделения бренда за 2023-2024 год.

Согласно документам, Burberry продлил договор аренды офиса на Петровке,16. Изначально соглашение с собственником объекта действовало до конца августа 2025 года, но было пролонгировано до марта 2027-го. Площадь занимаемых помещений не изменилась — 153 кв. м, указывает РБК.

В мае Burberry опубликовал предварительные результаты за финансовый год, закончившийся в марте. Компания закончила год с убытком и объявила о сокращениях.