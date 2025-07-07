Bild: Украина тайно запросила у Германии четыре комплекса IRIS-T

Газета Bild опубликовала секретный список вооружений, которые Украина запросила у Германии. При этом реакция немецкой стороны на этот запрос пока не раскрывается.

По данным Bild, Киев просит предоставить четыре зенитных ракетных комплекса IRIS-T SLM, а также 2 тыс. управляемых ракет — 1,5 тыс. для комплекса средней дальности IRIS-T SLM и 500 для комплекса малой дальности IRIS-T SLS. Кроме того, в списке значатся 200 тыс. 40-мм патронов для ПВО против беспилотников, 1 тыс. бронеавтомобилей типа MRAP, 200 гусеничных машин различных модификаций, до 30 инженерных танков и машин для разминирования WiSENT, 200 внедорожников, 1 тыс. систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 200 радиолокационных станций.

IRIS-T SLM производит немецкая компания Diehl Defence. Комплекс считается одним из самых современных зенитных комплексов с дальностью перехвата до 40 км.

С 2022 года, как пишет Bild, Германия выделила Украине около €12,8 млрд военной помощи, включая €5,2 млрд из запасов бундесвера и €7,6 млрд на закупки у промышленности. В 2025 году Берлин поставил Киеву 56 MRAP, три зенитные самоходные установки Gepard, 41 тыс. снарядов и ракеты IRIS-T.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Украине оружия не докладывают».