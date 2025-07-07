В Челябинской области осудят водителя автобуса, обвиняемого в смертельном ДТП

Агаповский районный суд рассмотрит дело в отношении 65-летнего водителя автобуса, ставшего участником аварии с двумя погибшими. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда и смерть), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Авария произошла вечером 12 февраля этого года на автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Следствие установило, что водитель рейсового автобуса уснул за рулем, из-за чего выехал на встречную полосу и врезался в машину Daewoo Matiz. В результате управляющий легковым автомобилем и его 32-летняя пассажирка погибли на месте, еще двое детей пострадали. По данным прокуратуры, десятилетняя девочка получила тяжелые травмы, двухлетний мальчик — легкий вред здоровью.

Ольга Воробьева