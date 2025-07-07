Свердловские власти договорились с Таджикистаном о развитии совместных проектов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге договорился с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром о дальнейшем торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве, сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шерали Кабир и Денис Паслер

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Шерали Кабир и Денис Паслер

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловски власти планируют реализовать с Таджикистаном проект по совместному производству продукции из сурьмы. Кроме того, стороны сотрудничают в модернизации энергообъектов Таджикистана: уральские компании поставляют для страны оборудование и строят сопутствующую инфраструктуру. В рамках обновления гидротехнических сооружений в Согдийской области Таджикистана компания «Уралгидромаш» готова рассмотреть возможность локализации производства.

Стороны также обсудили поставки продукции легкой промышленности, овощей и фруктов на Средний Урал. «Свердловскую область и Таджикистан связывают давние деловые и дружественные связи. Действует план мероприятий с министерством промышленности и новых технологий республики Таджикистан. Хочу вас заверить, что все обязательства, ранее взятые Свердловской областью, будут выполнены»,— сказал врио губернатора.

В прошлом году на «Иннопроме» Свердловская область подписала соглашения о сотрудничестве с Белоруссией, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз 7 июля. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» по 10 июля включительно. Главной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнерам выступила Саудовская Аравия. По данным организаторов, на 50 тыс. кв м выставочной площади свою продукцию представят свыше 1000 компаний, всего выставку в этом году посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.

Ирина Пичурина