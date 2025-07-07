С 1 сентября премии нельзя будет снижать более чем на 20% от зарплаты

С 1 сентября в России вступят в силу поправки к Трудовому кодексу, которые ограничивают размер удержаний с премии сотрудников при дисциплинарном проступке. Он не может быть выше 20% от месячного заработка. Об этом заявил ТАСС глава правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

По словам господина Купреешва, сейчас работодатели часто устанавливают низкий оклад и высокую премиальную часть, из-за чего при дисциплинарных нарушениях сотрудник может полностью лишиться премии и получить лишь базовый оклад. Новые правила запретят уменьшать премию более чем на 20% от месячной зарплаты, включая премиальные выплаты.

Кроме того, если премирование закреплено коллективным договором, в нем должны быть четко прописаны виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты. В ФНПР считают, что эти изменения повысят прозрачность начислений и обеспечат дополнительную защиту прав работников.

Ранее правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка. С 1 сентября изменятся формулы для отпускных и выходных пособий. По новым нормам, дневная ставка умножается на среднее число рабочих дней в месяце, а при суммированном учете почасовая ставка умножается на среднее количество рабочих часов в месяц.