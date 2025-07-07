Часть пострадавших при жесткой посадке АН-2Т в Забайкалье выписали из больницы

Пятеро из девяти госпитализированных в результате авиаинцидента с самолетом АН-2Т под Читой выписаны из Забайкальской краевой больницы, в дальнейшем за ними будут наблюдать участковые терапевты и хирурги.Четыре человека, находившиеся в реанимации, переведены в обычные палаты. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава со ссылкой на главу министерства Оксану Немакину.

Состояние остающихся на лечении граждан оценивается как средней степени тяжести, из них «двое — ближе к удовлетворительному состоянию». Ситуация остается на контроле губернатора Забайкалья и минздрава региона.

Ранее сообщалось, что утром 6 июля легкомоторный Ан-2Т, принадлежащий ДОСААФ России, совершил жесткую посадку в Читинском районе в Забайкалье. У самолета, по предварительным данным, после взлета отказал двигатель. Находившиеся на борту девять спортсменов-парашютистов, инструктор и пилот выжили, но получили травмы различной степени тяжести.

Военный следственный отдел СКР по Читинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна). Ход расследования поставлен на контроль в главном военном следственном управлении СКР.

Влад Никифоров, Иркутск