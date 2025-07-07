Стоимость обучения в российских вузах за год выросла на 12%

Стоимость обучения в российских вузах в 2025 году выросла на 12% по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в Минобрнауки. В Москве цена за обучение выросла на 15,7%, в Санкт-Петербурге — на 11,1%.

В ведомстве добавили, что в этом году уровень платы за обучение по программам бакалавриата в среднем по России составляет примерно 2,4 среднемесячных зарплат по региону.

Число бюджетных мест за последний пять лет увеличилось на 77 тыс. «При этом региональным вузам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на новый учебный год установлено 428 тыс. мест, или 73% от общего их количества. Свыше 60% выпускников 11-х классов обеспечены возможностью поступления по очной форме обучения на бюджетной основе»,— рассказали в ведомстве.

В июне «Ведомости» представляли данные рейтингового агентства RAEX, согласно которым в семи из десяти ведущих вузов цены на обучение выросли минимум на 25% год к году. Сильнее всего подорожало обучение в Московском физико-техническом институте (МФТИ) — цена за программу «прикладная математика и информатика» выросла на 64%, еще на трех программах стоимость увеличилась на 48%. В МГУ им. М. В. Ломоносова сильнее всего подорожали программы «лечебное дело» (на 40%, до 734 тыс. руб.) и «востоковедение и африканистика» (на 32%, до 620 тыс. руб.).

Полина Мотызлевская