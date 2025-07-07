«Решение Си Цзиньпина не приезжать вызывает недоумение»

Саммит БРИКС в Бразилии стал одним из самых обсуждаемых событий последних дней. Эксперты рассуждают о сложностях сохранения единства организации после ее значительного расширения, пытаются понять, что может означать отсутствие лидеров России и Китая, и говорят об упущенных возможностях Китая на фоне отхода США от мирового лидерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

Почему дух сотрудничества «большого БРИКС» находит отклик по всему миру

Страны БРИКС различаются в том, что касается исторической культуры, политических систем, размера экономики и уровня развития. Есть различия между общими и индивидуальными интересами. Но именно это отражает ценную инклюзивность и взаимодополняемость механизма БРИКС. Сотрудничество БРИКС — системное сотрудничество Глобального Юга; оно одновременно и сотрудничество всеобъемлющее и сотрудничество открытых дверей. Оно воплощает голоса Глобального Юга.

Бразилия проводит саммит БРИКС, стремясь не вызвать гнев Трампа

Аналитики и дипломаты говорят, что отсутствие сплоченности в расширенном БРИКС, который увеличился вдвое в прошлом году, может повлиять на то, станет ли он еще одним полюсом в мире. Они также рассматривают умеренную повестку дня саммита как попытку стран-участниц оказаться вне поля зрения Трампа… Сдержанность в Рио знаменует собой отход от прошлогоднего саммита… в Казани.

В Бразилии проходит саммит БРИКС; Путин и Си Цзиньпин пропускают поездку в Рио

Отсутствие столь заметных фигур вызывает вопросы о сплоченности группы и ее глобальном влиянии... Цель БРИКС — оказать давление для поддержания многополярного мира с инклюзивным глобальным управлением, чтобы придать весомый голос странам Глобального Юга, особенно в торговой системе... Он не слишком организован и не оказывает радикального глобального влияния… Реальный вопрос заключается в том, может ли расширенный БРИКС, члены которого имеют очень разные политические системы и приоритеты, сформировать достаточно сплоченный блок, чтобы оказывать какое-либо существенное влияние?

Лидеры России и Китая пренебрегли саммитом БРИКС, что может быть знаком того, что значение группы падает

БРИКС, который часто называют альтернативой G7 для развивающихся стран, в последнее время претерпел стремительное расширение. Но в процессе утратил свою стройность как организация, предлагающая идеологическую альтернативу западному капитализму, представленному G7... Тем не менее решение Си Цзиньпина не приезжать вызывает недоумение, учитывая, что отказ США от своей роли глобального лидера предоставил Китаю прекрасную возможность взять инициативу в свои руки.

Десятилетние попытки БРИКС создать собственную валюту по-прежнему остаются несбыточной мечтой

Странам БРИКС в очередной раз не удалось добиться значительных успехов в создании системы трансграничных платежей для торговли и инвестиций, которую они обсуждают последние десять лет… Несмотря на старания группы, прогресс в этом вопросе незначителен, а динамика мировой торговли меняется так быстро, что, возможно, угнаться за ней окажется невозможным. И на фоне того, как доллар продолжает испытывать давление из-за неустойчивой политики президента Дональда Трампа, для БРИКС это упущенная возможность.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов